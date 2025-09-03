Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, теплая погода будет в северо-западном федеральном округе, в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Температура выше и около климатической нормы ожидается в большинстве регионов России на этой и следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни - до конца этой недели и даже в начале следующей - на большей части территории страны температура будет около и выше нормы. Фактически нет регионов, где температурный фон был бы ниже многолетних значений", - отметил он.

Например, в Хабаровском крае, Сахалине и Приморье температура будет выше нормы. "Сейчас там замечательная погода, 24-27 градусов, без осадков, комфортная погода, это выше нормы примерно на 4-5 градусов. Нигде нет такой ситуации, о которой можно было бы сказать: ух, холодина наступила. Да, заморозки уже будут, понижение температуры до отрицательных значений, например, в Магаданской области. Ну, в общем, в этом нет ничего удивительного, время там такое", - пояснил Вильфанд.

На всей европейской территории России будет тепло до конца недели, и в начале следующей. Теплая погода будет в северо-западном федеральном округе, в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях.

"До конца недели и в Архангельской области, и в Ненецком автономном округе, и в Мурманской области, и в Коми температура выше нормы на 5-8 градусов. Это очень большая аномалия. Максимальные дневные значения в Ненецком АО, в Мурманской области - от 17 до 21, а в Архангельской области - до 24. Это очень тепло. В Псковской области - 24-26 градусов, а в Ленинградской и Новгородской - 22-24. В центральном федеральном округе тоже тепло, но только один регион выделяется, где 5-6 сентября температура на 7 градусов выше нормы - это Тверская область, температура 24-25 градусов, совершенно летняя погода", - отметил Вильфанд.

На Урале теплеет, на юге холодает

На Урале, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском АО температура выше будет нормы, воздух прогреется до 18-22 градусов. На юге Урала, в Челябинской и Курганской области, температура поднимется до 25-30 градусов. В Амурской области будет на 6-8 градусов выше нормы, 23-28 градусов. В Хабаровском крае также на 6-8 градусов выше нормы - 27-29 градусов, в Еврейской автономной области - 25-29 градусов, и в Приморском крае - 27-30 градусов.

"Еще в начале недели в Краснодарском крае, в Ставрополье, были очень высокие температуры, даже выпускались предупреждения об аномально жаркой погоде - было 39-40 градусов. Сейчас там произойдет понижение температуры, но температура все равно будет выше нормы на 1-2 градуса. Воздух будет прогреваться до 26-30 градусов", - также рассказал синоптик.