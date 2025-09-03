Депутат Сардана Авксентьева подчеркнула, что инициатива исходит от граждан и выработана по итогам совместной работы со всеми участниками рынка ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации должны за свой счет проводить поверки счетчиков жильцов, поскольку благодаря этим приборам компании получают прибыль. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила депутат Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

"Необходимо обязать ресурсоснабжающие организации за свой счет проводить поверку счетчиков, потому что это тот прибор, с помощью которого они взимают с нас плату и в конечном итоге имеют какую-то прибыль. Более того, если приборы учета не поверены, то организации начинают применять повышающие коэффициенты", - сказала депутат.

Авксентьева подчеркнула, что инициатива исходит от граждан и выработана по итогам совместной работы со всеми участниками рынка ЖКХ. "Здесь еще есть масса инициатив и просьб от людей, которые мы должны реализовать в предстоящем нам году", - отметила депутат.

Поверка счетчиков - это обязательная процедура, которую жильцы проводят через определенный промежуток времени вне зависимости от исправности индивидуального прибора учета. Услуги по поверке счетчиков проводят аккредитованные организации на платной основе.

Восточный экономический форум

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.