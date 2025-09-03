По словам главы партии Леонида Слуцкого, долги доводят россиян до отчаяния и психических расстройств

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить льготные процентные ставки по кредитам для российских семей с детьми, включая обнуление процентной ставки для многодетных семей. Об этом говорится в докладе парламентария о проблеме кредитного рабства россиян, который есть в распоряжении ТАСС.

"ЛДПР настаивает: кредит должен быть дешевле для семей с детьми. Аналогично нашему предложению по семейной ипотеке: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. И мы будем этого добиваться" - сказал он.

По его словам, долги доводят россиян до отчаяния и психических расстройств, а при участии коллекторов "жизнь превращается в ад". "Людей, которые попали в такую ситуацию, очень много. На конец лета 2025 года почти половина наших граждан, то есть, по сути, каждая семья, имеет задолженности. При этом просроченные долги перевалили за полтора триллиона - это печальный рекорд последних лет", - отметил парламентарий.

Слуцкий выразил уверенность, что предлагаемые меры не только улучшат уровень жизни российских семей, но и окажут положительное влияние на демографическую ситуацию в стране.