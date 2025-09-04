Сенатор добавил, что сегодня государство предлагает безопасный и удобный инструмент - мессенджер Max

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Практические уроки по цифровой безопасности надо проводить в школах, это поможет детям не стать жертвами обмана в сети. Об этом первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин заявил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.

"Цифровая безопасность сегодня - не абстрактная тема, а вопрос повседневной жизни. Особенно это касается детей и подростков. В школах нужно проводить практические уроки - не сухую теорию, а реальные разборы ситуаций. Например, ребенок получает сообщение от "друга", который просит срочно перевести деньги или перейти по ссылке. Как понять, что это мошенник? Как правильно отреагировать? Именно такие примеры помогут школьникам не стать жертвами обмана в сети", - сказал Шейкин.

Он добавил, что сегодня государство предлагает безопасный и удобный инструмент - мессенджер Max. Однако решение о переходе на него должно приниматься организациями самостоятельно, главное в этом вопросе - не принуждение, а осознание ответственности за сохранность служебной информации, добавил Шейкин.

"Добровольность и понимание рисков - лучший залог успеха. Цифровая безопасность - это единая система: от уроков в школах до ответственного отношения организаций к данным. Только так можно защитить людей и укрепить доверие к цифровой среде", - сказал сенатор.

