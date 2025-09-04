Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что мошенники угрожают тем, что люди будут выселены на улицу из своего единственного жилья

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ обратится в прокуратуру для защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые пострадали от телефонных мошенников, так как преступники изначально владели информацией об инвалидности людей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Правоохранительным органам следует ставить на контроль заявления граждан с ограниченными возможностями здоровья о преступлениях, совершенных путем телефонного мошенничества. <...>. Общественная палата Российской Федерации со своей стороны будет обращаться в прокуратуру с целью защиты прав и интересов указанных граждан", - сказал он.

Машаров пояснил, что рассматривает несколько обращений людей с ограниченными возможностями здоровья, пострадавших от действий телефонных мошенников. "В ходе общения с ними выясняется, что есть потерпевшие, которые являются незрячими, ограниченными в движениях, а также имеющими осложнения со слухом. При этом проворачиваемая мошенниками схема является бесчеловечной и жестокой по своей природе, так как они изначально владеют данными о наличии проблем со здоровьем у данных граждан", - подчеркнул он.

По его словам, как правило, мошенники угрожают тем, что люди будут выселены на улицу из своего единственного жилья, поэтому их заставляют оформлять кредиты и по сути выкупать свое жилье.

"В этой связи прошу правоохранительные органы, в частности, следственные подразделения, обращать особое внимание на таких заявителей. К сожалению, мошенники используют скрипты, которые написаны для различных категорий и социальных групп, включая возраст и ограничения по здоровью", - отметил Машаров.