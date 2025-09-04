Непогоду прогнозируют в Иркутской области и Бурятии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Осадки с мокрым снегом пройдут в горах Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Иркутской области ожидается очень сильный ливень. Кстати, в горах Иркутской области дождь будет даже с мокрым снегом. В Бурятии тоже сильные дожди, а поскольку там тоже уже давно идут сильные дожди, там будет повышение уровня рек. И в горах Бурятии тоже с мокрым снегом ожидаются осадки. В равнинных регионах гроза, ветер до 20 м/с", - рассказал он.

В связи с тем, что после очень жаркой погоды на юге происходит понижение температуры, прогнозируются интенсивные осадки в Кабардино-Балкарии, республике Ингушетия, Чеченской республике. "Сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Это опасное явление. В центре Урала, в Свердловской области тоже прогнозируется сильный и очень сильный дождь. Когда вы слышите "очень сильный" - это значит, что он будет настолько интенсивен, что он нарушит обычную нормальную жизнедеятельность региона", - отметил Вильфанд.

В южных районах Красноярского края в начале недели прошли интенсивные осадки. "1 сентября в Красноярске выпало 76 мм осадков за сутки. Это вообще тропический дождь, тропический ливень. Вчера тоже там заметные осадки были, сегодня и завтра они также ожидаются", - добавил синоптик.