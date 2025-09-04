В Госдуме анонсировали индексацию военных пенсий в 2025 и 2026 годах

Депутат Ярослав Нилов напомнил, что для разных видов пенсий предусмотрены разные даты и форматы повышения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Военные пенсионеры в октябре получат проиндексированную пенсию, еще одно повышение военных пенсий обязательно будет заложено в бюджет 2026 года. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что для разных видов пенсий в России предусмотрены разные даты и форматы повышения.

"Военные пенсии зависят от того, как будут индексироваться должностные оклады военных, и в октябре будет очередное повышение должностных окладов, что повлияет на индексацию военных пенсий", - сказал Нилов. Депутат подчеркнул, что речь идет не только о тех, кто служил в системе Минобороны, но и о пенсионерах других правоохранительных и силовых структур.

"Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году. В бюджете следующего года эти деньги будут заложены", - сказал Нилов, добавив, что этот вопрос будет рассматриваться Госдумой осенью при обсуждении проекта главного финансового документа страны на 2026 год.

В апреле правительство опубликовало постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и сотрудников правоохранительных органов будут проиндексированы на 4,5%. В июле Минобороны предложило проиндексировать денежное довольствие на 7,6%.