Парламентарий отметил, что особенно опасны ситуации, когда мошенники маскируются под официальные уведомления

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали заставлять своих жертв звонить им под предлогом срочного общения со службами безопасности, банками и налоговой службой. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Одна из новых уловок мошенников - это схема, при которой гражданина заставляют самостоятельно инициировать звонок. Если раньше злоумышленники звонили напрямую, то теперь они изменили тактику. Человеку приходит SMS, сообщение в мессенджере или письмо с просьбой срочно перезвонить "в банк", "в службу безопасности" или "в налоговую". И когда жертва сама набирает номер, система фильтров уже не работает - ведь вызов идет от нее", - рассказал депутат.

Он отметил, что особенно опасны ситуации, когда мошенники маскируются под официальные уведомления. Например, сообщение может содержать текст о подозрительной операции, блокировке карты или задолженности, а также мошенники добавляют ссылки на фальшивые сайты или поддельные горячие линии, что усиливает эффект правдоподобия. "Человек уверен, что действует правильно и самостоятельно обращается "в службу поддержки", не подозревая, что общается с преступниками", - добавил парламентарий.

"Технически такая схема очень удобна для злоумышленников: они не тратят ресурсы на массовый обзвон и значительно снижают риск блокировки своих звонков. Кроме того, когда человек сам набирает номер, он психологически меньше подозревает подвох и более склонен доверять голосу на том конце провода. Это делает жертву более уязвимой для дальнейших манипуляций - навязывания перевода денег, передачи данных карты или установки вредоносных приложений", - сообщил Немкин.

По словам депутата, для защиты нужно никогда не перезванивать по номерам, указанным в подозрительных SMS или письмах и, если возникли сомнения, нужно использовать только официальные телефоны, опубликованные на сайте банка, госоргана или оператора. "Главное - не поддаваться панике. Именно на эмоциях страха и срочности играют мошенники. Если сообщение звучит слишком тревожно и требует немедленных действий - скорее всего, это обман. Спокойная проверка информации и обращение к официальным каналам всегда надежнее, чем поспешные звонки по неизвестным контактам. В конечном итоге именно внимательность и цифровая грамотность становятся основным барьером на пути подобных атак", - пояснил депутат.