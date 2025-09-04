Оно находится южнее Керченского пролива, в зоне стоянки кораблей

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Пятно нефтепродуктов, разлив которых произошел в Черном море в конце августа, фиксируется в зоне стоянки судов перед Керченским проливом, его площадь сократилась до 100 кв. км, сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

"Пятно все еще видно [посредством спутникового мониторинга]. Оно южнее Керченского пролива в зоне стоянки кораблей. Площадь около 100 кв. км", - сказал Станичный.

Он уточнил, что по данным, полученным в среду, невозможно оценить объем нефтепродуктов, составляющих скопление.

Ранее спутниковый мониторинг показывал, что площадь пятна достигала 350 кв. км. Однако во вторник было видно, что оно начало распадаться: небольшие скопления отделялись от основного объема загрязнения.

29 августа при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум после нештатной ситуации вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском.