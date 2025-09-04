На Камчатке увеличили разрешенный объем добычи лосося

Это связано с оправдавшимся подходом красной рыбы к берегам полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Разрешенный объем добычи лосося пересмотрен на Камчатке в сторону увеличения из-за оправдавшегося подхода красной рыбы к берегам полуострова. Об этом ТАСС в преддверии сессии "Логистика рыбной продукции: поможет ли биржа убрать посредников?" Восточного экономического форума сообщил министр рыбной промышленности Камчатского края Андрей Здетоветский.

"В Камчатском крае добыто свыше 250 тыс. тонн тихоокеанских лососей, прогноз в 199,2 тонн превышен. В ходе путины разрешенный к вылову объем был откорректирован наукой в сторону увеличения. Большую часть улова обеспечили подходы горбуши", - сказал Здетоветский.

По его словам, на восточной Камчатке добыто свыше 82 тыс. тонн горбуши при прогнозе 72,6 тыс. тонн. "По другим основным объектам промысла прогноз в целом также оправдался. Однако в северной части Карагинской подзоны фактические уловы оказались ниже ожидаемых. При этом уровень пропуска на нерестилища северо-востока Камчатки наука оценивает положительно. На западной Камчатке улов горбуши составил более 101 тыс. тонн при прогнозе 71 тыс. тонн", - сказал руководитель профильного министерства.

