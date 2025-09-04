Сенатор предложил наблюдать за тем, что происходит в мире, и последовательно внедрять в российское право лучшие решения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Меры по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) нужно внедрять аккуратно и постепенно, учитывая лучшее из мирового опыта. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин в ходе секции "ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации" на Восточном экономическом форуме.

"На сегодняшний день, я считаю, что все попытки коллег наших ограничивать искусственный интеллект - это лишь копирование иностранного опыта и, мое личное мнение, мы должны сейчас наблюдать за тем, что происходит в мире, брать самое лучшее, брать самое успешное и очень аккуратно, последовательно внедрять это в законотворчество", - сказал парламентарий.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

