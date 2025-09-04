Вильфанд: на юге России начинается бархатный сезон

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, он продлится до середины октября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон уже начинается на юге России, он продлится ориентировочно до конца первой декады октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае и в Сочи температуры в конце недели будут в диапазоне 26-28 градусов. А температура воды в Сочи 26-27 градусов, в Туапсе, в Геленджике, в Анапе - 25-26. Это уже начало так называемого бархатного сезона, когда супер жаркой погоды, значительно превышающей 30 градусов, уже не прогнозируется, а температура воды и воздуха близки между собой и комфортны", - рассказал синоптик.

В этом году за счет того, что восточная акватория Черного моря существенно прогрелась, бархатный сезон продлится дольше, чем обычно. "Обычно он заканчивается в конце сентября, в первых числах октября. А в этом - как минимум до конца первой декады октября будет бархатный сезон. Температура будет вполне комфортная: температура воды - 22 градуса, температура воздуха - 22-25 градусов. Бархатный сезон в этом году примерно на декаду будет длиться дольше, чем обычно", - добавил Вильфанд.