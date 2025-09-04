Об этом сообщили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 9 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.