По данным сервиса, 55% респондентов совершали такие путешествия ради смены обстановки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне, которые летом совершали короткие поездки, в основном побывали на природе, в кафе и на пляжах, в то же время 15% респондентов решили отоспаться, а 11% - посещали лечебно-оздоровительные центры. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования отелей "Отелло" от 2ГИС (текст есть у ТАСС).

"55% опрошенных поделились, что в своей последней короткой поездке они просто сменили обстановку. Многие (43%) провели время на природе, в национальных парках, заповедниках и на экологических тропах, еще 40% увлеклись гастротуризмом и пробовали местные блюда, активно ходили в кафе и на рынки. 39% отдыхали от городского шума и суеты, а 28% посещали различные выставки и экскурсии", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, четверть опрошенных отдыхали на пляже или посещали музеи, 19% - побывали на культурных или спортивных мероприятиях, 18% - ходили по магазинам, 15% - отсыпались, 14% - предпочли активный отдых, 11% - посещали лечебно-оздоровительные и спа-центры.

Согласно исследованию, 90% россиян были в путешествии летом 2025 года - 47% из них несколько раз, в основном два-три раза. Более половины респондентов (56%) этим летом выбрали длительный отпуск (от пяти дней и более), 26% предпочли короткие туристические поездки на один-четыре дня, а 18% совмещали оба варианта.

Большинство опрошенных предпочли этим летом поездки по России - среди тех, кто выбрал длительный отпуск, 77% отдыхали внутри страны и 22% за границей. Самым популярным направлением для летнего отпуска стал Краснодарский край - 29% респондентов отметили, что отдыхали именно там. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (11%), Республика Алтай (11%), Москва (10%) и Золотое кольцо России (10%). Из зарубежных направлений наиболее популярными этим летом стали Турция, Египет, Китай, Абхазия и ОАЭ.

Поездки на автомобиле

Пользователи 2ГИС чаще всего этим летом строили маршруты из Москвы в Московскую область, Санкт-Петербург, Тулу, Нижний Новгород, Казань, Рязань, Калугу, Воронеж, Владимир и Тверь, из Санкт-Петербурга - в Москву, Великий Новгород, Псков, Петрозаводск, Мурманск, Казань, Вологду, Нижний Новгород, Сочи и Тверь.

Исследование проводилось аналитиками "Отелло" в конце августа 2025 года методом онлайн-опроса, в котором участвовало тысяча человек в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тыс. человек, которые путешествуют не менее одного раза в год. Также использовались данные геосервиса 2ГИС об автомаршрутах этого лета.