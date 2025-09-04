В Минприроды региона уточнили, что выезд передвижной экологической лаборатории был организован в связи с жалобами жителей

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода, оксида азота и диоксида азота выявлено в воздухе в Омске. Об этом сообщили в Минприроды региона.

"По результатам измерений на ул. Мельничная, д. 1 зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,16 раза (концентрация составила 5,6 мг/м3), оксида азота - в 2,1 раза (концентрация составила 0,83 мг/м3), диоксида азота - в 2 раза (концентрация составила 0,4 мг/м3)", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве уточнили, что выезд передвижной экологической лаборатории был организован в связи с сообщениями жителей.

В Омской области 2 сентября был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Впоследствии он был продлен до 8:00 (5:00 мск) 4 сентября.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.