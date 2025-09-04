По словам матери Александра Вайсеро Инны, адвокат работает над тем, чтобы добиться разрешения на свидание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Родственники задержанного в Азербайджане гражданина России Александра Вайсеро уже два месяца не могут выйти с ним на связь. Об этом ТАСС сообщила его мать Инна Вайсеро.

"Никакой информации нет, не можем связаться [с Александром]. Как [в июле] арестовали, не можем связаться. <…> Жду, пока дадут разрешение на свидание, адвокат над этим работает", - сказала она.

Вайсеро добавила, что дата суда по решению о продлении меры пресечения еще не назначена. По ее словам, некоторым из задержанных связь с родственниками не запрещена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане российским гражданам согласован.

Ранее мать Вайсеро заявляла, что ее сын находился в Азербайджане в качестве туриста.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х. Под стражу заключены восемь обвиняемых. В Азербайджане были задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также ряд других граждан РФ, среди которых был Вайсеро.