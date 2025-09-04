Только 6 сентября будет облачно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хорошая погода во Владивостоке сохранится на протяжении всех дней Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас там [во Владивостоке] хорошо и будет так ближайшие пару дней. Только 6 числа, вероятно, будет облачная погода. А в остальные дни - солнечно, тепло, теплая погода, могут пройти небольшие дожди", - рассказал синоптик.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема форума - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.