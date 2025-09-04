На фестивале в Москве установят капсулу времени

Мероприятие пройдет 13 сентября в парке 50-летия Октября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Территория возможностей", гостей которого ждет встреча с космонавтом, отправка послания в будущее и творческие мастерские, пройдет в Москве 13 сентября ко Дню города. Об этом сообщили в столичном департаменте территориальных органов исполнительной власти.

"В программе - выступления творческих коллективов и исполнителей из разных округов Москвы, а также мастер-классы, интерактивные игры и творческие мастерские для всей семьи", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Марины Прозоровой.

Мероприятие пройдет на площадке программы мэра "Мой район" в парке 50-летия Октября с 12:00 до 16:00. Гостей ждет в том числе блок "Возможности карьеры", где в формате интерактивного паблик-шоу можно будет пообщаться с российским космонавтом Романом Романенко. Кроме того, пройдут танцевальные мастер-классы, флешмоб и конкурс "Москва - творческий город". Талантливые участники городских фестивалей продемонстрируют свое мастерство в пении, чтении стихов, акробатике и танцах.

Можно будет принять участие и в спортивных тренировках - йога, пилатес, степ-аэробика и зумба. "Кульминацией станет блок "Возможности патриотизма". В 15:35 на сцене пройдет патриотический концерт с участием лауреатов фестиваля "Победная весна". Зрителям будут представлены танцевальные, музыкальные и поэтические номера", - говорится в сообщении.

Особенностью фестиваля станет установка капсулы времени, в которой участники смогут оставить личные пожелания и послания москвичам из будущего. Капсулу передадут в архив парка и откроют в 2030 году. В зоне "Стремительная Москва" участники, управляя гоночными машинами, смогут пройти специально разработанный тематический трек "Москва 2030". Также в рамках фестиваля будет оборудована интерактивная локация "Москва будущего: пожелания горожан", где можно будет записать видеопоздравления с Днем города - лучшие будут опубликованы в сообществах Молодежного парламента Москвы.

Фестиваль пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".