Губернатор Херсонской области сообщил, что население запугивают, призывают покинуть дома и уехать в западные области Украины

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Херсона не поддаются пропаганде украинских властей и помогают ВС РФ бить по Вооруженным силам Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Осуществляется психологическое давление на людей. Но, тем не менее, мы же понимаем, что полностью, так сказать, выключить человеческое сознание, даже после такой изощренной и очень серьезной идеологической и пропагандистской проработки мозга, не удается, поэтому и точки сосредоточения пунктов управления БПЛА, и точки сосредоточения личного состава, складов с боеприпасами в Херсоне к нашим военным попадают", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что людей запугивают, призывают покинуть дома и уехать в западные области Украины, но им не оказывается поддержка.

"[Украинские власти] говорят, что, мол, вы останетесь, русские вернутся, вас за людей никто принимать не будет, вы будете людьми второго сорта, вам паспорта не выдадут, не признают гражданами России, потому что вы не уехали, когда эвакуировали в 2022 году. Вот таким вот образом запугивают", - пояснил губернатор.

