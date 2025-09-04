Она свяжет остров Большой Уссурийский и будущий деловой центр "Хабаровск-сити"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Проект строительства двухкилометровой канатной дороги, которая свяжет остров Большой Уссурийский, по которому пролегает граница с Китаем, и будущий деловой центр Хабаровска "Хабаровск-сити", планируют реализовать в сотрудничестве с Китаем. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых, комментируя вопросы, которые обсуждались на сессиях, объеденных темой "Города - для жизни людей" на Восточном экономическом форуме.

"Проект острова Большой Уссурийский и проект "Хабаровск-сити" - единый проект, поэтому наша задача связать их идеологически и инфраструктурно. Один из проектов - канатная дорога. Предполагается, что через пункт пропуска на остров Большой Уссурийский будет большой поток туристов. Отсюда и возникла идея провести канатную дорогу от острова до "Хабаровск-сити" протяженностью около двух километров. Все, что реализуется на острове, оговорено с Китаем, особенно вопросы туристического и экологического характера. Поэтому, конечно, будет рассмотрена возможность совместных взаимоотношений для реализации канатной дороги", - сказал Колеватых.

Он отметил, что проект канатной дороги выбрали не случайно, поскольку мост уже есть в другой части острова. "Нам хочется создать что-то новое. Канатная дорога - отличный вариант пешеходного сообщения и развития туризма в крае", - сказал исполняющий обязанности зампреда.

"Хабаровск-сити" - масштабный инвестпроект, часть мастер-плана краевой столицы. Место под него определили на берегу Амура в границах улиц Пионерской, Павла Морозова, Шевчука и Солженицына. Планируется строительство шести деловых высоток, жилой и социальной инфраструктуры, конгресс-центра, гостиницы, социальных объектов, школы, детского сада, наземного паркинга и других объектов. На острове Большой Уссурийский будет построен пункт пропуска, предполагается создание туристической инфраструктуры, объектов для бизнеса.

