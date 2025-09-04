При этом группировка войск "Днепр" успешно противостоит Вооруженным силам Украины, сообщил губернатор Херсонской области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с прежней активностью продолжают наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, несмотря на мирные переговоры. Об этом ТАСС рассказал губернатор Владимир Сальдо на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Обстановка продолжает оставаться боевой, и напряжение не снижается. <...> ВСУ продолжают обстреливать левобережье (Днепра - прим. ТАСС), причем варварство и абсолютно бесчеловечные обстрелы говорят о том, что они делают это больше для того, чтобы навредить мирному населению и стабилизации экономики в Херсонской области, чем нашим военным", - сказал глава региона.

При этом, по словам Сальдо, группировка войск "Днепр" успешно противостоит ВСУ, поражая в том числе пункты управления противника.

