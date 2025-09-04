Глава Роспотребнадзора уточнила, что грипп - это опасное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Прирост заболеваемости респираторными инфекциями уже фиксируется в РФ, он увеличивается на 10-13% за неделю. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы с вами вступаем в эпидсезон по гриппу и респираторным инфекциям. Начало динамического роста мы уже видим: неделя к неделе плюс 10-13% в общей сумме вирусов негриппозной этиологии в целом регистрируется по РФ. Вирусов гриппа пока очень мало, но он уже есть, он уже пришел", - сказала она в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Попова уточнила, что грипп - это опасное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения.

