Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что в "допрививочные" времена заболеваемость гриппом была более чем в 200 раз выше, чем в период последних 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Стартовала Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа на стенде Роспотребнадзора в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

"Отечественные вакцины очень хорошо защищают от гриппа, <…> поэтому ровно сегодня здесь, на нашем стенде Роспотребнадзора, мы объявляем старт прививочной кампании в Российской Федерации. У нас открыт прививочный пункт, его востребованность год от года растет", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства пояснила, что в "допрививочные" времена заболеваемость гриппом была более чем в 200 раз выше, чем в период последних 10 лет. В текущем году в вакцины внесены 4 геноварианта и заменен один штамм гриппа.

Все участники ВЭФ-2025 могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете на стенде Роспотребнадзора, сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами. В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут актуальными в текущем эпидемическом сезоне.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.