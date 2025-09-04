Белгородской области дополнительно выделят 1 млрд рублей на капремонт дорог

Это позволит отремонтировать более 30 км автомобильных дорог в регионе

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит Белгородской области 1 млрд рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Правительство Российской Федерации приняло решение выделить дополнительно 1 млрд рублей на капитальный ремонт наших дорог. Очень благодарен правительству в лице председателя Михаила Владимировича Мишустина, заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина за их постоянную помощь Белгородской области", - написал глава региона.

По его словам, выделенные средства позволят отремонтировать в Белгородской области дополнительно более 30 км дорог.