МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) и российский магазин приложений RuStore заключили стратегическое соглашение, предполагающее создание экосистемы мобильных игр на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АКИ.

"Московский кластер видеоигр - это экосистема поддержки московских разработчиков на всех этапах: от разработки идеи до выхода на зарубежные рынки. Сотрудничество с RuStore позволит системно продвигать столичные мобильные проекты, повышать их видимость для инвесторов, ускорять доступ к аудитории в России и на внешних рынках", - цитирует пресс-служба гендиректора Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнару Агамову.

Экосистема включит программы акселерации мобильных игр, серию образовательных мероприятий для инди-разработчиков и крупных студий, продвижение проектов московских разработчиков. Первый акселератор запустится этой осенью, ожидается участие более 30 студий. Планируется, что благодаря этой инициативе доля проектов московских разработчиков в игровой индустрии увеличится на треть к 2030 году.

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в этом году, проект реализует АКИ. Московский кластер видеоигр представляет из себя экосистему поддержки московских студий и разработки полного цикла - от обучения до экспортной поддержки резидентов. Разработчики получат доступ к профессиональному оборудованию: студии захвата движения, студии звукозаписи, лекторию, киберспортивной и выставочной зоне и многое другое.