Вакцина против аллергии на березовую пыльцу потребует всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России надеется, что в скором времени удастся зарегистрировать российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы и несколько других источников и начать применять ее на практике. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Она [вакцина] доказала эффективность высокую и безопасность, в ближайшее время надеемся ее зарегистрировать и уже пустить в применение практическое", - рассказала она о ходе работы над вакциной, отметив, что объединенная первая и вторая фаза клинических исследований препарата уже завершена.

Вакцина против аллергии на березовую пыльцу была разработана ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России совместно с Венским медуниверситетом. Она потребует всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, в этом случае необходимо делать до 30 инъекций.

Аллерговакцина была создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Перед ее разработкой были проведены фундаментальные исследования, в ходе которых был картирован мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования были установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы, которые и вошли в состав вакцины.

