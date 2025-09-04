Дорогу он перенес удовлетворительно, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Больной раком ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву, дорогу он перенес удовлетворительно. Сейчас ребенок находится в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, специалисты определяют тактику дальнейшего лечения, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин предоставил борт спецотряда "Россия" для транспортировки тяжелобольного мальчика в РФ во время своего визита в Китай. Ранее россиянка привезла в Поднебесную на лечение маленького сына, болеющего раком. Однако его состояние ухудшилось, поэтому возникла необходимость перевозки обратно в Россию. Мама ребенка обратилась за помощью в посольство, а посол доложил о ситуации президенту.

"Ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Специалисты уже проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения. В Пекин для сопровождения мальчика по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко была направлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф - опытный анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры со всем необходимым оборудованием, в том числе для кислородной поддержки. Дорогу ребенок перенес удовлетворительно", - сказал он.

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Кирилл Киргизов сообщил журналистам, что ребенок 5 лет с диагнозом нейробластома поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии НИИ детской онкологии НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России в стабильном состоянии после транспортировки из Китая. "В настоящее время проводятся диагностические мероприятия и планируется совместное обсуждение с федеральными и национальными центрами Российской Федерации по вопросам дальнейшей тактики лечения", - рассказал он.