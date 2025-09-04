Злоумышленники под разными предлогами требуют установить любой мессенджер для связи

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом, требуя под разными предлогами установить любой мессенджер для связи. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом. Теперь они под любым предлогом: "безопасность", "удобство", "оперативность" или "секретность", требуют перейти, а чаще - установить любой мессенджер с хорошим качеством связи", - сказали в управлении.

В МВД заявили, что у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры. "Когда мошенника плохо слышно, он просит перейти в мессенджер. Это всегда обман", - подчеркнули в УБК.