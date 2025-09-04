У пассажиров не было возможности оплатить проезд электронными способами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе универсальных турникетов на вход произошел утром 4 сентября в Петербургском метрополитене, пассажиры не могли оплатить проезд электронными способами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"4 сентября с момента открытия станций метро на вход произошел сбой в работе универсальных турникетов. У пассажиров не было возможности оплатить проезд электронными способами", - отметили в пресс-службе.

Пассажиры могли оплатить проезд жетонами. Как уточняется, предварительная причина произошедшего - некорректная работа виртуального проездного билета (ВПБ). Все турникеты были запущены в работу после перезагрузки программного обеспечения.

Сейчас сотрудники учреждения разбираются в причинах произошедшего утром сбоя. "Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе метрополитена.