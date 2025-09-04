В ЛНР более 100 жителей получают выплату по безработице

Размер пособия составляет от 1 764 до 15 044 рублей

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 жителей Луганской Народной Республики получают выплату по безработице, с начала года пособие назначили еще почти 200 гражданам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

"По состоянию на 15 августа выплаты по безработице получают 104 жителя ЛНР. С начала года пособие по безработице было назначено 184 гражданам. Размер пособия по безработице утвержден законом о занятости населения РФ для всех субъектов РФ и составляет от 1 764 до 15 044 рублей. В Луганской Народной Республике средняя сумма назначенного пособия по безработице в текущем году составила 13 084,22 рубля", - сказано в сообщении.

Центр занятости Луганской Народной Республики начал выплачивать пособия по безработице с января 2023, в соответствии с законодательством РФ.