В мероприятиях задействуют 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку порядка 2 тыс. инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отметят 13-14 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Запланированы масштабные работы по промывке около 2 тыс. инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновим свыше 1,2 тыс. объектов городской инфраструктуры", - сказал он.

Заммэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности будут задействованы 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.

"Работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проведем текущий ремонт сооружений. Промывки будут организованы с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил Бирюков.

По его словам, дорожные службы промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.