В республику прибыли высококвалифицированные врачи-онкологи, что позволит проводить большинство операций на территории региона

МОСКВА, 4 сентября /ТАСС/. Минздрав Республики Алтай завершит создание отдельной онкологической службы на базе республиканской больницы до конца 2025 года. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак во время "Прямой линии", отвечая на вопрос о создании онкоцентра.

"Строительство онкодиспансера допустимо только при численности населения от 500 тысяч человек", - сказал он. По словам Турчака, основные медицинские консилиумы по онкологическим заболеваниям будут организованы в Горно-Алтайске, при наиболее тяжелых случаях пациентов направят в Бийск или Барнаул.

Турчак сообщил, что в республику прибыли высококвалифицированные врачи-онкологи, что позволит проводить большинство операций на территории Алтая. Глава республики поручил региональному Минздраву завершить формирование онкослужбы до конца года.