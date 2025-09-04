На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано 6 218 человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начинается 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11-х классов начинается 4 сентября. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат", - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре также отметили, что 4 сентября пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня. 23 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам.

На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано 6 218 человек. Из них 2 493 участника будут сдавать экзамен по русскому языку, 5 297 - по математике базового уровня, уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, для проведения ЕГЭ в дополнительный период будет задействовано 492 экзаменационных пункта в 82 регионах и 6 зарубежных странах, более 4,3 тысячи организаторов. Мониторинг хода экзаменов будут вести более 400 наблюдателей.