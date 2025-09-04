Мэр отметил, что работы позволят улучшить транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный с населением около 200 тыс. человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции Большой Юшуньской улицы начались в Москве, их планируют завершить в следующем году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Дорога будет четырехполосной - по две полосы в каждом направлении. Она свяжет два крупных транспортных объекта - улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады. В рамках проекта: устроим парковочные пространства; оборудуем 5 современных остановочных павильонов; переустроим инженерные сети; реконструируем 26 существующих съездов", - написал мэр.

Он отметил, что запланированные работы позволят улучшить транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный с населением около 200 тыс. человек. Дополнительно дорога обеспечит удобный выезд для домов по программе реновации в Зюзино: в 25-м квартале будут переселены жители 12 домов, в 14-м уже построен дом на 255 квартир и возводится жилой комплекс на 555 квартир.

"После реконструкции увеличится пропускная способность улицы, повысится комфорт для пешеходов и пассажиров 7 маршрутов наземного транспорта. Работы планируем завершить в 2026 году", - добавил Собянин.