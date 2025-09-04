Вместе с президентом первыми посетителями стали воспитанники Центра "Воин"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале Национального центра "Россия" стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. Импровизированный музей расположен на первом этаже наццентра.

Путину показали небольшой фильм о подвигах 155-й бригады. Директор Центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, воевавший в рядах бригады, рассказал о создании стенда - Музея славы бригады. Вместе с президентом первыми посетителями стали воспитанники Центра "Воин".

Пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов бригады - дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского. На стенде представлено наградное оружие Гудкова, шевроны, личные вещи, бронежилет, шлем, рассказывается о пути 155-й бригады.

Копия боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую президент Путин в декабре 2024 года продемонстрировал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции стала одним из центральных экспонатов музея.

155-я отдельная бригада морской пехоты - тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, история которой началась в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие Вооруженным силам Народной Демократической Республики Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.