Туроператоры не получали жалоб на заражение "странным вирусом" в Турции

Telegram-канал Shot сообщил, что десятки россиян в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян на заражение "странным вирусом" на пляжах страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Крупные туроператоры, входящие в РСТ, не фиксировали массовых обращений, жалоб от туристов", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что находящиеся в Турции российские туристы жалуются на "странный вирус", который подхватывают на местных пляжах. По его данным, десятки россиян в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на пляжах Турции.

В РСТ отметили, что в летний период от туристов традиционно поступает много обращений из-за отравления пищей и других заболеваний ЖКТ. Установить причину заболевания можно только с помощью специализированных тестов в клиниках. При этом часто симптомы могут быть схожи с отравлением после приема пищи или немытых фруктов.

В случае возникновения недомогания необходимо срочно обратиться в свою страховую компанию, к турагенту или гиду для оказания необходимой помощи. Рекомендация мыть овощи и фрукты, соблюдать личную гигиену и использовать санитайзеры остается неизменной, добавили в союзе.