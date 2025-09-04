Это одно из ведущих высших учебных заведений, подчеркнул президент

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил качество обучения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург), отметив хороший преподавательский состав и активное развитие вуза.

Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи рассказала, что планирует поступать в академию.

"Это одно из ведущих высших учебных заведений. Развивается хорошо очень. Школа хорошая, преподавательский состав. Хороший выбор", - отреагировал Путин.

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова является одним из старейших медицинских учреждений страны, ведущим свою историю с 1799 года. ВМА - один из ключевых центров по реабилитации военнослужащих, в ее структуре действуют такие специализированные подразделения, как центр протезирования, центр тактической медицины и кафедра физической и реабилитационной медицины.