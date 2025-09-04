Путин и воспитанники центра "Воин" по-новому взглянули на русский язык

Президенту предложили попытаться правильно расставить ударения в словах на одной из интерактивных панелей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык", представленная во владивостокском филиале национального центра "Россия", надолго увлекла внимание президента РФ Владимира Путина.

Около десятка интерактивных панелей, каждая из которых представляла собой веселую игру, задумывались так, чтобы каждый мог на себе ощутить, насколько богат и разнообразен русский язык. Путину предложили попытаться правильно расставить ударения в словах. Задание было довольно хитрым, ведь в зависимости от выбора слово могло поменять значение. Президент сначала попробовал сам, а потом позвал и воспитанников центра "Воин" проверить свои знания. "Мне никто не подсказывал", - шутливо заметил он, обращаясь к одному из молодых людей, явно озадаченному первым заданием.

Но дети мгновенно с азартом включились в игру и стали пробовать решить задания на каждой из интерактивных панелей. Например, переводить с молодежного сленга на классический русский. Специальной кисточкой нужно было смахнуть по клавишам ксилофона, чтобы появилось слово-задание: свайпнуть - смахнуть, вайб - атмосфера, чекнуть - проверить и так далее. Это для молодых людей оказалось легко. А вот устаревшие слова дались не так-то просто.

То, что ланиты - это щеки, все еще помнили из школьной литературы, а вот слово "выя" поставило молодежь в тупик. Пришлось обращаться к подсказкам, чтобы узнать, что это "шея".

Девушки из центра "Воин" вместе с Путиным попытались расставить ударения в словах "граффити" и "каталог". Обошлось без ошибок.