Специалисты работают над тем, чтобы убрать грузовик с центральной полосы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Движение на 27 км внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 КАД открыто после полного перекрытия из-за аварии с пятью транспортными средствами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Движение открыли в 09:30", - отметили в пресс-службе.

Как уточняется, автомобили едут по крайней левой полосе и крайней правой. Специалисты работают над тем, чтобы убрать грузовик с центральной полосы для полного открытия движения.

Ранее в пресс-службе учреждения передавали, что из-за аварии с участием трех легковых и двух грузовых транспортных средств движение на 27-м км Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (А-118 КАД) в районе развязки с проспектом Культуры было перекрыто с 08:30.