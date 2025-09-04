Оно составляет 24 млрд рублей в год

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионах Дальнего Востока с 2020 года выросло в 11 раз, до 24 млрд рублей в год. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"По здравоохранению, Владимир Владимирович, вы в 2021 году проводили на Восточном экономическом форуме совещание, где поручили принять решения отдельные для Дальнего Востока. Вот верхний график наглядно показывает результаты этих решений. По сравнению со среднероссийскими коэффициентами финансирования обязательного медицинского страхования, дополнительное финансирование для Дальнего Востока выросло в 11 раз. Если в 2020-2021 годах это немногим больше 2 млрд рублей в год было, то сейчас это почти 24 млрд рублей", - доложил он президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме.

Чекунков пояснил, что качество медицинской помощи и удовлетворенность людей растут. "Здесь очень важная работа организационная, которая проводится, например, Якутия, Сахалинская область реализуют проект мобильных медицинских бригад, где узкие специалисты едут к людям. Не узкие специалисты в региональном центре, а люди должны приехать, например, к эндокринологу или к хирургу, по графику они [специалисты] объезжают весь регион. Это позволяет значительно увеличить охват населения, снизить количество экстренных госпитализаций, вызовов скорые помощи", - пояснил министр.

Он также сообщил президенту о новом для Дальнего Востока проекте - запуске региональных программ здоровьесбережения, которые объединяют комплекс социальных мер, таких как борьба с курением, с алкоголизмом, мониторинг артериального давления, общего состояния людей. "[Этот комплекс мер] позволяет значительно снизить смертность от самых распространенных причин. Планируем распространить такую практику на все регионы Дальнего Востока", - пояснил министр.

