Просьбу о дополнительных баллах произнесли во время беседы президента РФ с воспитанниками центра "Воин"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать над предложением о том, чтобы обучение в военно-патриотических центрах давало дополнительные баллы при поступлении во все военные вузы.

"Идея хорошая. Подумаем", - отреагировал он на соответствующую просьбу в беседе с воспитанниками центра "Воин".

Центр занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. "Воин" объединяет около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, применение беспилотных систем, первая помощь и тактическая медицина, военно-спортивные игры.