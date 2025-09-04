"Новые люди" в сентябре внесут в Думу законопроект о деятельности психологов

Потребность в разработке документ возникла из-за другой инициативы, внесенной в Госдуму в феврале 2025 года, отметила замруководителя фракции Сардана Авксентьева

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Законопроект о регулировании деятельности психологов, разработанный депутатами фракции "Новые люди", будет внесен в конце сентября. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщила депутат Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

"Законопроект, регулирующий деятельность психологов, вот-вот уже на выходе, и, полагаю, что ближе к середине сентября, во второй половине сентября мы будем готовы его внести", - сказала депутат.

Она отметила, что потребность в разработке законопроекта возникла из-за другой инициативы, внесенной в Госдуму в феврале 2025 года. По словам Авксентьевой, законопроект подвергся критике профессионального сообщества.

"Мы предложили нашим психологам в стране объединиться и представить законодателю тот вариант, который они считают наиболее подходящим. Не с точки зрения регулирования психологической деятельности, что, конечно, необходимо, а сколько с точки зрения того, насколько этот закон будет помогать развитию психологической помощи в нашей стране, насколько он будет защищать клиентов, которые обращаются к психологам, и насколько он будет защищать самих психологов", - сообщила парламентарий.

