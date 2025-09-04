Курсант центра "Воин" в ходе встречи с президентом рассказала, что в будущем хочет попасть в информационную структуру Федеральной службы охраны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с курсантами центра "Воин" во Владивостоке отметил, что будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом (ИИ).

Курсант центра "Воин", учащаяся физико-математической школы в ходе встречи с президентом на площадке Национального центра "Россия" рассказала, что в будущем хочет попасть в информационную структуру Федеральной службы охраны (ФСО), так как любит заниматься цифрами и решать сложные задачи.

"Это одно из самых актуальных направлений [сейчас]. Конечно, все будущее связано с цифровизацией, с искусственным интеллектом, так что интересное очень направление", - отметил Путин.

Глава государства указал, что нужно подойти к обучению основательно. "И то, что вы увлекаетесь математикой, физикой, - это здорово. Выбор хороший", - похвалил президент.