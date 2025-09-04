Трутнев представил Путину результаты развития регионов ДФО

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе также подчеркнул, что за 2024 год 9 из 11 регионов ДФО показали прирост населения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил российскому лидеру Владимиру Путину результаты развития регионов Дальнего Востока, отметив, что рост доходов субъектов ДФО вырос в 2,4 раза за 10 лет.

"Все новые объекты обеспечили рост доходов регионов Дальнего Востока, он возрос за 10 лет в 2,4 раза. Это создало надежную финансовую основу для социального развития, строительства школ, больниц, детских садов. Увеличились бюджеты всех без исключения субъектов. И эта работа дала свои результаты", - сказал он.

Трутнев также подчеркнул, что за 2024 год 9 из 11 регионов ДФО показали прирост населения. "Вы неоднократно ставили нам задачу стабилизировать отток населения - в 1990-е годы он обретал угрожающий характер. После этого отток все более сокращался, и сегодня мы можем докладывать о притоке населения - 24 тыс. жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток", - добавил вице-премьер.

Трутнев также представил президенту новые объекты в регионах Дальнего Востока. Так, он сообщил о работе двух новых горно-обогатительных комбинатах в Якутии - Инаглинском и Денисовском, а также о Новоленской ТЭС в регионе. Трутнев также отметил, что на Сахалине строится горнолыжный курорт "Горный воздух", который может стать одним из центров развития горнолыжного отдыха в РФ. Он также напомнил, что на Сахалинской ГРЭС-2 работает Восточная горнорудная компания, на острове Итуруп создан современный гостиничный комплекс, а на острове Шикотан работает рыбокомбинат "Островной".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.