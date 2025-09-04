По данным опроса, русская натура также проявляется в персонажах советских мультфильмов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 45% россиян назвали народную песню отражением души страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

"Душа России для россиян звучит, прежде всего, как народная песня (45%). Она воспринимается как живое наследие, связывающее поколения. На втором месте - шансон и бардовская песня (33%) - музыка кухонь, гитар во дворах и непростых человеческих историй", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, отражением русской души, по мнению респондентов, остается классика. Также русский рок стал выражением бунтарского и свободолюбивого духа, особенно для мужчин и молодых поколений, отмечается в исследовании.

По данным опроса, опрошенные россияне также назвали отражением русской души персонажей советских героических фильмов. Так, чаще всего в памяти всплывают образы советских персонажей (29%), таких как Штирлиц, герои "Офицеров" и "Они сражались за Родину", символизирующие стойкость и человечность.

Кроме того, согласно исследованию, русская душа отражается в советской мультипликации (39%). Так, главными символами России в мультфильмах являются Волк и Заяц из "Ну, погоди!", Чебурашка, Кот Матроскин из "Простоквашино" и Винни-Пух. По мнению респондентов, эти персонажи задали культурный код, в котором отражается национальная душа, доброта, смекалка и юмор.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Cпутник" был проведен 23 августа 2025 года. Метод опроса: телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет; число работающих россиян - 994 человека. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.