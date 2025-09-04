Речь идет о лицензионных правах,в ключая название, музыку, все записи, изображения, связанные с группой, а также их публикацию и распространение произведений

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Вокалист и основатель британской рок-группы The Smiths Стивен Моррисси выставил на продажу все свои права и лицензии, связанные с группой.

"Я выгорел от связей с [бывшими коллегами по группе] Марром, Рурком, Джойсом. С меня хватит злонамеренных ассоциаций, - написал певец в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Теперь я хотел бы жить в отдалении от тех, кто желает мне лишь зла и разрушения, и это единственный выход".

На продажу выставлены любые лицензионные права The Smiths, включая название, права на музыку, все записи, изображения, связанные с группой, а также права на публикацию и распространение произведений.

Группа The Smiths, способствовавшая популяризации инди-рока, была образована в Манчестере в 1982 году совместными усилиями гитариста Джонни Марра и вокалиста Стивена Патрика Моррисси. Чуть позже к коллективу присоединились Майк Джойс и басист Энди Рурк. The Smiths просуществовала до 1987 года: за это время группа записала четыре студийных альбома, каждый из которых длительное время держался на верхних позициях в британских чартах. Среди наиболее известных композиций коллектива This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out и I Know It's Over.