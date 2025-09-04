Путин пообщался с художниками - участниками мурал-арт фестиваля "Лица городов"

Участники рассказали о фестивале и поделились впечатлениями

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с молодыми художниками, участвовавшими в мурал-арт фестивале "Лица городов".

Глава государства вышел на связь с площадкой фестиваля по видеосвязи. Участники рассказали о фестивале, поделились впечатлениями и рассказали о планах.

"Я желаю вам успехов, потому что от того, насколько вы успешны в своей работе, вы сможете найти звезд будущих. Миллионы людей будут радоваться, соприкасаясь с их творчеством. Они сами реализуют себя в искусстве. Вам всего самого доброго", - сказал Путин.

Главе государства на мультимедийном экране показали одну из работ фестиваля. Мурал "На Восток" на фасаде СК "Олимпиец" на улице Батарейной стал самым большим, созданным в рамках фестиваля. Его площадь - более 5 тыс. кв. м. Автор мурала - всемирно известный художник из Китая под псевдонимом NUT, который работает в уникальной "фарфоровой технике". Совместно с ним над муралом работали еще шесть художников: Гу Ю (Gu Yu), Луо Зонджи (Lou Zongjie), Ши Тианси (Shi Tianci), Ванг Жаоянг (Wang Zhaoyang), Лью Зейджа (Liu Zejia) и Ке Южен (Ke Yuzhen).

Художник изобразил традиционного китайского дракона, олицетворяющего мудрость и неиссякаемую силу Поднебесной. Справа от дракона - грациозный амурский тигр, гордость и символ Дальнего Востока России.

Это не просто изображение двух национальных символов. Это метафора, отражающая одновременно прочность и хрупкость международных отношений.