АЛМА-АТА, 4 сентября. /ТАСС/. Дипломаты генерального консульства РФ в Алма-Ате передали персональные поздравления президента России Владимира Путина двум казахстанским ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

"В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею окончания Второй мировой войны, дипломаты генконсульства передали персональные поздравления президента Российской Федерации ветеранам-алма-атинцам", - сообщили в диппредставительстве. Как пояснили в консульстве, речь идет о бывшем фронтовом разведчике, родившемся в РСФСР в 1924 году, Василии Ивановиче Зинченко, а также о Зинаиде Григорьевне Кравцовой, которая в годы войны попала в трудовой лагерь в Латвии. По данным казахстанских СМИ, она была в лагере вместе с мамой и братом, ее вывезли в товарном вагоне из Псковской области. Освободиться из плена им удалось в 1945-м.

В марте 101-летнему Зинченко от имени президента РФ вручили юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Тогда в генконсульстве сообщали, что Зинченко довелось лично конвоировать в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Ветеран участвовал в боях за Сталинград, освобождал Украину и Польшу, штурмовал Берлин.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным Министерства труда и социальной защиты Казахстана, сейчас в республике проживают 111 ветеранов Великой Отечественной войны и более 42,5 тыс. граждан, которые внесли вклад в Победу.