Эксперты обсудят в том числе информационные войны, развитие искусственного интеллекта и создание суверенного ИИ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Традиционный всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов" в этом году пройдет 14 сентября на площадке "Яровит холл" на Якиманке. Об этом сообщила политконсультант и эксперт по коммуникациям, председатель оргкомитета "Ночи выборов" Алена Август на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году мероприятие снова сменило локацию - теперь это "Яровит холл" на Якиманке. Ранее "Ночь выборов" проходила на "Красном Октябре", - сказала Август, отметив, что мероприятие будет проходить с 18:00 мск до полуночи.

Она отметила, что мероприятие, которое уже стало признанной экспертной площадкой, в этом году обещает быть еще более ярким и насыщенным. Пройдут дискуссии не только о выборах, но и о ключевых темах, влияющих на жизнь России и развитие регионов. Эксперты обсудят в том числе информационные войны, развитие искусственного интеллекта и создание суверенного ИИ. Особое внимание уделят героям нашего времени - участникам специальной военной операции.

Все события будут транслироваться на сайте мероприятия и в социальных сетях. На площадке традиционно будут работать российские и зарубежные СМИ и блогеры.