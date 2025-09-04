Регистрация на участие в конкурсе "Это у нас семейное" завершится 14 сентября

Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Регистрация на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" завершится 14 сентября, всего в проекте участвуют сотни тысяч человек со всей России, главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

"14 сентября в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего в конкурсе "Это у нас семейное" участвуют сотни тысяч человек со всей страны. Они готовы побороться за главные призы - 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов", - говорится в сообщении.

Во втором сезоне конкурса могут принять участие граждане России и Абхазии. Среди зарегистрированных конкурсантов также есть россияне, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья - Молдове, Германии, Индии. Среди российских регионов традиционно лидируют по числу участников Москва (10 692 конкурсантов), Санкт-Петербург (7 765 человек) и Московская область (7 435 человек). Также в топе рейтинга по числу участников Свердловская область (7 350), Краснодарский край (6 785), Самарская область (5 640), Нижегородская область (5 100), Республика Башкортостан (5 093), Новосибирская область (4 694), Челябинская область (4 587).

Также сообщается, что 61% участников конкурса - женщины. Медианный возраст участников - 36 лет. При этом медианный возраст родителей составляет 39 лет, детей - 11 лет, бабушек и дедушек - 64 года, прабабушек и прадедушек - 81 год, других родственников - 32 года.

"Мы мечтаем, чтобы каждая семья России поучаствовала в нашем проекте, ведь для наших конкурсантов нет границ. Так, у нас есть семья, члены которой живут в трех федеральных округах, но их не остановили ни расстояния, ни разница во времени. Возраст тоже не помеха, регистрацию прошли даже столетние участники, среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла", - отметила заместитель гендиректора РСВ Оксана Ачкасова.

Укрепление семейных ценностей

"Конкурс "Это у нас семейное" вот уже третий год способствует укреплению межпоколенческих связей и семейных ценностей в нашей стране <…>. Видим, что в ходе конкурса формируется большое сообщество - семьи общаются, встречаются в своих регионах, ездят друг к другу в гости. Можно сказать, что самый народный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" делает этот мир добрее. У каждой семьи России еще есть возможность зарегистрироваться - не упустите эту возможность", - отметила член наблюдательного совета конкурса, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты все тематические задания. По итогам дистанционного этапа определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. Летом 2026 года состоится финал конкурса.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.